Una de las figuras de Universidad Católica se refirió a la gran distancia que sacó Colo Colo en la cima de la Liga de Primera 2026.

Universidad Católica volvió al triunfo al vencer por 3-2 a O’Higgins de Rancagua en el cierre de la fecha 21 de la Liga de Primera 2026, volviendo a ser el sublíder del torneo detrás del puntero que es Colo Colo.

La UC llegó a los 36 puntos y quedó a 16 unidades de los albos, que se han alejado en la cima de la tabla de posiciones y son los principales candidatos al título, cuando restan nueve fechas.

Respecto a la lucha por el torneo y las posibilidades que le van quedando a La Franja, habló con TNT Sports la figura de los Cruzados ante el Capo de Provincia.

Se trata del arquero Vicente Bernedo, que brilló anoche en el Claro Arena y fue bastante sincero respecto a las pretensiones de Católica en lo que queda de campeonato.

“Sí, todavía queda campeonato, nos queda el partido con ellos. Pensamos solamente en ganar ese Chile 2, que es lo que buscamos con Colo Colo que ya está muy escapado”, comentó Bernedo en la flash interview.

Respecto al triunfo sobre los celestes, analizó: “El equipo siempre se va a entregar al cien por esta camiseta y capaz no jugando de buena manera como el partido anterior, pero el equipo siempre va a ir a buscar los tres puntos”.

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“En el segundo tiempo no se jugó bien, pero en esta instancia, donde está todo muy peleador, lo importante es ganar”, completó el portero de 25 años.

Vicente Bernedo fue una de las figuras de la UC ante O’Higgins. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

En síntesis

Universidad Católica venció 3-2 a O’Higgins , alcanzando 36 puntos en la Liga 2026.

, alcanzando 36 puntos en la Liga 2026. Colo Colo es puntero , superando a Universidad Católica por 16 puntos a nueve fechas.

, superando a Universidad Católica por 16 puntos a nueve fechas. Vicente Bernedo, arquero cruzado, confirmó que el equipo busca clasificar al cupo Chile 2.