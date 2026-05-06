La formación de la Universidad Católica para enfrentar a Cruzeiro en la Copa Libertadores.

Universidad Católica tiene un duelo clave dentro de la fase de grupos en la Copa Libertadores, en donde los ‘Cruzados’ reciben hoy a Cruzeiro de Brasil en el Claro Arena.

Para este duelo, Daniel Garnero ha podido trabajar de buena forma junto a sus dirigidos, en el que espera hoy dar el gran golpe en su grupo y poder conseguir la victoria para poder quedar en el primer lugar en la tabla de posiciones.

A horas de este duelo, el conjunto de la ‘Franja’ cuenta con la gran noticia que podrá contar con Fernando Zuqui en el equipo titular, en el que el argentino se recuperó de su problema de salud y es opción.

De esta manera, la Universidad Católica saltará a la cancha con: Vicente Bernerdo en portería; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Eugenio Mena en la defensa; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia y Cristián Cuevas en el mediocampo; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani en el ataque.

La UC quiere quedarse con los tres puntos | Foto: Photosport

El duelo entre Universidad Católica y Cruzeiro se disputará este miércoles 6 de mayo a partir de las 22:00 horas en el Claro Arena y el árbitro será el colombiano Andrés Rojas.

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