Nicolás Castillo inicia nueva vida lejos del fútbol con ambicioso proyecto: invertirá más de $455 millones

El exdelantero de la UC y La Roja comenzó a enfocarse en una nueva etapa fuera de las canchas y prepara la apertura de un innovador recinto deportivo en Santiago.

Nicolás Castillo poco a poco comienza a escribir un nuevo capítulo en su vida. Tras alejarse del fútbol profesional luego de una carrera marcada por títulos, pasos por el extranjero y también complejos problemas físicos, el exdelantero de Universidad Católica ahora enfoca sus energías en el mundo empresarial.

En los últimos años, el formado en San Carlos de Apoquindo ha mostrado un fuerte interés por el Golf, disciplina que se transformó en una de sus grandes pasiones fuera de las canchas. De hecho, constantemente comparte registros ligados a este deporte en sus redes sociales.

Y justamente esa cercanía con el golf llevó a Castillo a embarcarse en un ambicioso proyecto que buscará revolucionar la experiencia de este deporte en Santiago, específicamente en el sector de Sanhattan, corazón financiero y corporativo de la Región Metropolitana.

Nicolás Castillo cambia la cancha de fútbol por el golf | FOTO: Captura Instagram

Así será Eagle Club, el ambicioso proyecto de Golf que lidera Nico Castillo

El exgoleador cruzado está desarrollando un club de golf indoor llamado Eagle Club, el cual estará ubicado en el Hotel W y abriría sus puertas durante el mes de agosto.

Un club de golf indoor corresponde a un recinto deportivo instalado en un espacio cerrado y equipado con simuladores virtuales de alta tecnología, permitiendo a los usuarios jugar y entrenar como si estuvieran en campos reales alrededor del mundo.

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El campeón de la Copa América Centenario 2016 con la Selección Chilena impulsa este negocio junto a su exrepresentante, Matías Jiménez Lería, apostando fuerte por un proyecto que contempla una inversión inicial a los $455 millones.

Además, Eagle Club contará con simuladores de la prestigiosa marca Trackman, considerada una de las tecnologías más avanzadas dentro del mundo del golf. Este sistema permite jugar en distintos campos internacionales, medir swing, distancia y rendimiento, además de participar en torneos online con usuarios de otros países.

Pero eso no será todo. El recinto también tendrá un sport bar, clases enfocadas en entrenamiento técnico y distintos campeonatos organizados por los socios. Incluso, los propios clientes podrán crear competencias personalizadas junto a sus grupos de amigos.

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En resumen…