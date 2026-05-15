El retirado portero le dejó un consejo a Universidad de Chile sobre la eventual incorporación del delantero uruguayo.

Universidad de Chile está cada vez más cerca del mercado de fichajes y los rumores son varios. Uno de ellos, ubica a Gonzalo Carneiro en la mira del conjunto estudiantil para el segundo semestre.

Sin embargo, Nicolás Peric le cerró las puertas rápidamente. ¿La razón? Para él, hay que buscar alternativas en otras posiciones. La escuadra azul tiene delanteros de sobra en este momento.

Y por ello, apuntó a la rehabilitación de Octavio Rivero. Según dejó entrever, tiene fe en que este último estará de regreso antes de lo previsto y será una especie de refuerzo para el plantel.

“¿No alcanza la segunda parte del año? En septiembre está listo, son cuatro meses nomás. Ese es el límite de la recuperación, yo creo que va a estar antes y va a jugar antes de septiembre”, lanzó en Radio Pauta.

Y fue en dicho punto que aludió al jugador de Nacional de Montevideo, que fue vinculado desde Uruguay a Universidad de Chile para este libro de pases. “No, tiene tres (atacantes). No necesita ahí“, agregó.

Nicolás Peric no quiere a Gonzalo Carneiro en Universidad de Chile. (Foto: Nacional de Montevideo)

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Gonzalo Carneiro en el radar de Universidad de Chile

Durante la presente temporada, la posible incorporación del elenco universitario ha disputado una totalidad de 14 partidos. En dichos enfrentamientos, anotó un gol y aportó con una asistencia.

Cabe consignar que Gonzalo Carneiro tiene contrato con Nacional de Montevideo hasta el 31 de diciembre de 2026. Por ahora, no hay negociaciones en curso por él.

En síntesis:

Gonzalo Carneiro registra 14 partidos , un gol y una asistencia durante la presente temporada.

registra , un gol y una asistencia durante la presente temporada. El contrato de Gonzalo Carneiro con Nacional de Montevideo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 .

tiene vigencia hasta el . Nicolás Peric rechazó el fichaje de Gonzalo Carneiro por el exceso de delanteros azules.