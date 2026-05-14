El exarquero analizó en Radio Pauta el rendimiento de Arturo Vidal ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga.

Colo Colo volvió a tropezar en la Copa de la Liga 2026 tras caer ante Coquimbo Unido por la fecha 4, resultado que dejó al Cacique sin depender de sí mismo para clasificar a las semifinales del certamen.

En el minuto 70, el técnico Fernando Ortiz decidió mover la pizarra en busca de una reacción desde el mediocampo y dispuso el ingreso de Arturo Vidal en reemplazo del delantero Yastin Cuevas.

Sin embargo, el cambio no logró revertir el resultado y el Cacique terminó cayendo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Arturo Vidal fue suplente ante los Aurinegros | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Nicolás Peric se rinde ante Arturo Vidal

A pesar de ello, el exarquero Nicolás Peric, en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta, no escatimó en elogios para analizar el desempeño del bicampeón de América con La Roja y destacó su capacidad para marcar diferencias en el juego.

“A mí me encantó. Yo recordé el Vidal del Bayern. ¿Por qué? Porque estaba muy fresco y él tiene la capacidad de sacarse de encima la presión con un pase”, comentó.

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“Tiene una calidad y exquisita técnica. Quería acompañar la jugada”, agregó, destacando la inteligencia táctica del volante albo.

En resumen…

Colo Colo sufrió una derrota en la Copa de la Liga 2026 ante Coquimbo Unido.

En el segundo tiempo, Arturo Vidal ingresó desde la banca, y su actuación fue elogiada por Nicolás Peric, quien aseguró que le recordó al mediocampista en su etapa en el Bayern Múnich.