Néstor ‘Pipo’ Gorosito confía en el batacazo de Universidad Católica ante Boca: “Imposible no hay nada”

El ex jugador de Universidad Católica analiza el crucial enuentro entre los Cruzados y Boca Juniors esta noche.

Universidad Católica tiene una cita con la historia esta noche, toda vez que debe enfrentar a Boca Juniors en la Fecha 6 del Grupo D de Copa Libertadores de América buscando la clasificación a los octavos de final del certamen internacional.

Uno que conoce muy de cerca el fútbol argentino y vistió los colores del cuadro cruzado es Néstor ‘Pipo’ Gorosito, recordado ex jugador de la UC en la década de los 90 quien conversó con El Mercurio y dio su impresión sobre el encuentro.

La UC se juega la clasificación ante Boca esta noche. | Foto: Photosport

“No descubro nada si digo que es difícil, pero imposible no hay nada en el fútbol; las estadísticas pesan, pero esta es una historia nueva y dependerá de lo que haga la Cato en este partido, puede escribir su propia historia”, dijo confiando en una épica cruzada.

Sobre el rival de turno, Gorosito asegura que “Boca presiona mucho, es un equipo muy grande, que tiene una historia, pero la historia se escribe a diario, no con el pasado ni con el futuro; será muy difícil, seguramente, pero son 11 contra 11 y el que juegue mejor ganará”.

Cabe recordar que a la UC le basta un triunfo o un empate para clasificar a la siguiente ronda, mientras que una derrota lo hace depender de un verdadero milagro en el partido entre Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil a disputarse en Belo Horizonte.

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En síntesis

Universidad Católica enfrenta esta noche a Boca Juniors por el Grupo D de Copa Libertadores.

El histórico exjugador Néstor ‘Pipo’ Gorosito afirmó en El Mercurio que nada es imposible.

El cuadro chileno clasifica a octavos de final con un triunfo o un empate.