La polémica con Daniel Garnero hizo al Tribunal de Disciplina tomar esta decisión que calma a la U. Católica.

El pasado fin de semana una tremenda polémica fue la que se vivió dentro del partido de la Copa de la Liga entre Universidad de Concepción y Universidad Católica en el Estadio Ester Roa, duelo que terminó igualado a dos tantos.

Dentro de este partido, el entrenador de la ‘Franja’, Daniel Garnero estalló contra el arbitraje de Mario Salvo, con dichos que hasta día de hoy siguen generando reacciones sobre la poca falta de criterio por parte de los árbitros, por la cuál se quejó.

Esta situación llegó tras la fuerte queja del DT de la UC tras amonestar a Juan Francisco Rossel, quien vio la tarjeta amarilla tras una simulación que vio el juez del partido, acción que indignó a Garnero, quien en esa misma jugada pedía penal para su equipo.

Tras lo que ha sido toda esta polémica que se ha instaurado entre la Universidad Católica y el arbitraje, desde el Tribunal de Disciplina de la ANFP tomaron una importante decisión ante esta situación.

El Tribunal de Disciplina tomó una decisión tras la polémica | Foto: Photosport

El Tribunal le quita la amarilla a Rossel

En las últimas horas desde el Tribunal de Disciplina tuvieron su jornada de resolución como cada día martes y tomó una importante decisión con la amonestación a Juan Francisco Rossel, la que finalmente no fue computada.

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Desde el Tribunal tomaron la decisión de anular esta tarjeta amarilla al atacante de la Universidad Católica, por lo que quedó completamente limpio de amonestación tras esta polémica situación.

Es de esta forma que desde el Tribunal de Discplina pusieron punto final a esta situación de polémica con la Universidad Católica que ha generado bastantes reacciones.

Informamos que tras la presentación de las pruebas, por parte de Universidad Católica, para apelar a la tarjeta amarilla que recibió nuestro delantero Juan Francisco Rossel el pasado fin de semana, el Tribunal de Penalidades determinó no computar dicha tarjeta. pic.twitter.com/p7dx33VrWD — Universidad Católica (@Cruzados) May 6, 2026

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