El delantero cruzado sigue generando debate en medio del mercado de fichajes y su situación comienza a mover piezas en la UC.

Universidad Católica ya comienza a proyectar el segundo semestre de la temporada 2026, período donde el mercado de fichajes vuelve a instalar dudas respecto a la continuidad de algunos jugadores que no han logrado consolidarse como titulares.

Uno de los nombres que ha generado especulación en las últimas semanas es el de Juan Francisco Rossel que ha tenido escasa participación, principalmente debido al enorme protagonismo que mantiene Fernando Zampedri como referencia ofensiva del conjunto cruzado.

El delantero formado en la UC contaría con toda la confianza de Daniel Garnero y la dirigencia tras la lesión de Diego Valencia.

Juan Francisco Rossel ha disputado 8 partidos esta temporada | FOTO: Marco Vazquez/Photosport

En la UC frenan posible salida de Juan Francisco Rossel

Pese a los rumores sobre una posible salida para sumar minutos en otro club, desde la interna de la Franja tendrían clara la postura respecto al atacante de 21 años.

“El delantero no se moverá a menos que llegue una oferta irresistible y, actualmente, no suma más minutos exclusivamente por lo que aporta y significa Fernando Zampedri”, señaló el medio Punto Cruzado.

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“Por otra parte, una posible salida a préstamo es algo que no tiene lógica, ya que dicha fórmula obligaría sí o sí a ir a buscar a otro ‘9’ para la próxima temporada, algo que no entra en las prioridades de un mercado invernal”, agregaron.

De esta forma, todo apunta a que Rossel tendrá que pelear un espacio en la UC, esperando aprovechar las oportunidades que pueda entregar el calendario del segundo semestre.