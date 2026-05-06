La resolución que favoreció al delantero de la UC desató la molestia de Juan Tagle, expresidente de Cruzados, quien reaccionó en redes sociales.

El fútbol chileno suma un nuevo capítulo de controversia arbitral. La decisión del Tribunal de Disciplina de la ANFP de anular la tarjeta amarilla a Juan Francisco Rossel volvió a abrir el debate sobre la correcta aplicación del reglamento, especialmente en jugadas donde interviene el VAR.

El delantero de Universidad Católica había sido amonestado por el juez Mario Salvo por una supuesta simulación en un penal, durante el partido ante Universidad de Concepción por la Copa de la Liga, en una acción que generó inmediata discusión.

Sin embargo, tras la revisión del organismo disciplinario, la sanción fue dejada sin efecto, lo que desató reacciones en el medio y volvió a instalar dudas sobre los criterios arbitrales.

El Tribunal de Disciplina le dio la razón a los airados reclamos de Daniel Garnero y la UC | FOTO: Marco Vazquez/Photosport

Polémica total: Juan Tagle dispara contra el VAR

Uno de los que no dejó pasar la situación fue Juan Tagle. El expresidente de Cruzados utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para reaccionar con dureza y no dudó en encender la polémica.

“O sea, era penal y segunda amarilla para el infractor. ¿Y el VAR?”, lanzó Tagle, dejando en evidencia su molestia por lo ocurrido y apuntando directamente al uso de la tecnología en la jugada.

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O sea, era penal y segunda amarilla para el infractor. Y el VAR? https://t.co/W25l6oBemH — Juan Tagle Quiroz (@JuanTagleQ) May 6, 2026

De esta manera, el exdirigente vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la consistencia de los cobros arbitrales en el balompié nacional, en un contexto donde el VAR fue implementado precisamente para reducir este tipo de controversias.

En resumen…

Juan Tagle reaccionó con dureza tras la anulación de la amarilla a Juan Francisco Rossel, asegurando que, bajo esa lógica, la jugada debió sancionarse como penal y segunda amarilla, cuestionando además la intervención del VAR.