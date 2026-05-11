El periodista Danilo Díaz le pide a este jugador de la Universidad Católica poder partir a préstamo.

Universidad Católica sufrió un inesperado traspié en el cierre del partido ante Ñublense en la Copa de la Liga, en donde igualaron a un tanto en el Claro Arena e hipotecaron casi por completo su posibilidad de clasificar a la próxima ronda del torneo.

Sobre esto, el periodista Danilo Díaz tomó la palabra en Radio ADN para hablar del partido de la UC ante los ‘Chillanejos’, en la que habló de la poca consideración que tiene Daniel Garnero por Juan Francisco Rossel dentro del equipo de la ‘Franja’.

“No lo tiene, no lo tiene visto como centrodelantero, porque hoy dice que pudo haber sido una posibilidad en la parte final, cuando hizo las modificaciones, pero no”, parte indicando Díaz.

En esa misma línea, el comunicador le deja un claro mensaje al joven atacante de la Universidad Católica, en la que le recomienda dejar el club y aventurarse con un préstamo a otro club para poder terminar de formarse como futbolista.

Rossel ve pocos minutos en la UC | Foto: Photosport

“Rossel no tiene minutos, quizás le conviene salir a préstamo, ir y jugar, hacerse futbolista en el terreno de juego y no en los entrenamientos”, declaró.

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Concluyendo, Díaz pone todo en manos de Rossel, quien sin duda deberá tomar una importante decisión a mitad de temporada pensando en su futuro, en la que ante los escasos minutos que le da Garnero, ve muy complejo su progreso como futbolista en la UC.

“Si va a otro club, va a tener que ganárselo en la cancha, pero quizás con más posibilidades, algún club más necesitado podría ser, pero es una decisión que tendrá que tomar él y el club”, cerró.

En Síntesis

Universidad Católica empató 1-1 ante Ñublense en el Claro Arena por la Copa de la Liga.

empató 1-1 ante en el Claro Arena por la Copa de la Liga. El periodista Danilo Díaz criticó la falta de minutos de Juan Francisco Rossel con Garnero.

criticó la falta de minutos de con Garnero. Díaz recomendó que Rossel salga a préstamo a otro club para continuar su formación profesional.