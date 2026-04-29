Universidad Católica se juega una de sus cartas clave esta noche en la Copa Libertadores cuando enfrente a Barcelona de Guayaquil por la tercera fecha de la fase de grupos del certamen continental.

Los “Cruzados” llegan golpeados tras caer por 1-0 en el Clásico Universitario ante Universidad de Chile, resultado que dejó dudas en su funcionamiento y que ahora intentarán dejar atrás en el plano internacional.

Pese a que los de Daniel Garnero sumaron de a tres ante Cruzeiro, el equipo necesita sumar para no complicar sus opciones de clasificación en un grupo que ya comienza a apretarse en solo tres fechas.

La UC debe reponerse de su caída en el Clásico Universitario. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Por su parte, Barcelona arriba a este compromiso tras empatar 1-1 ante Orense en el torneo local, con la misión de rescatar puntos como visitante y meterse de lleno en la pelea tras dos derrotas en sus enfrentamientos ante Cruzeiro y Boca Juniors.

¿Qué pasa si la UC gana?

Un triunfo dejaría a Universidad Católica con seis puntos, igualando la línea de Cruzeiro y Boca Juniors, que ya se enfrentaron con victoria para los brasileños por 1-0. De esta forma, los “Cruzados” quedarían muy bien posicionados para pelear la clasificación a la siguiente fase.

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¿Qué pasa si la UC empata?

Si el partido termina en igualdad, la UC alcanzará los cuatro puntos, mientras que Barcelona sumaría su primera unidad en el grupo. Un escenario que mantiene a los chilenos en carrera, pero sin margen de error en los próximos encuentros.

¿Qué pasa si la UC pierde?

En caso de una derrota, Barcelona llegaría a tres puntos e igualaría a Universidad Católica, apretando aún más la tabla y dejando a los “Cruzados” en una situación incómoda de cara a la segunda rueda de la fase de grupos.

Así está la tabla de posiciones del Grupo D de Copa Libertadores

# Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Cruzeiro 3 2 0 1 3 2 1 6 2 Boca Juniors 3 2 0 1 5 2 3 6 3 U. Católica 2 1 0 1 3 3 0 3 4 Barcelona SC 2 0 0 2 0 4 -4 0

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DATOS CLAVE

Universidad Católica enfrenta a Barcelona de Guayaquil en la tercera fecha de Copa Libertadores.

El equipo de Daniel Garnero suma tres puntos tras vencer previamente a Cruzeiro.

Un triunfo permitiría a los Cruzados alcanzar seis unidades en su grupo continental.