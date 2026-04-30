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Copa Libertadores

“Hay que ratificar en casa”: la exigencia de Jorge Aravena para la UC en Copa Libertadores

El histórico exvolante nacional valoró el triunfo conseguido por los "Cruzados" en Ecuador, aunque exigió que aquello debe ratificarse en suelo local.

Jorge Aravena le pone tarea a la UC en Copa Libertadores.
© PhotosportJorge Aravena le pone tarea a la UC en Copa Libertadores.

Universidad Católica logró un triunfo clave en su visita a Barcelona SC por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Daniel Garnero fue contundente en el arranque y terminó imponiéndose por 2-1 en Guayaquil, resultado que lo deja en lo más alto de la tabla.

El primer golpe llegó a los 17 minutos, cuando Clemente Montes desbordó por la banda y asistió a Fernando Zampedri, quien definió con potencia para abrir el marcador. Solo cinco minutos después, el propio Montes apareció en el área para conectar de cabeza tras un córner y poner el 2-0, siendo la gran figura del inicio cruzado.

En el complemento, Barcelona intentó reaccionar y logró descontar a los 79’ mediante Milton Céliz, pero la UC supo resistir y asegurar tres puntos fundamentales en condición de visitante.

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Con este resultado, el elenco precordillerano alcanza las 6 unidades y se posiciona como líder del Grupo D, superando a Boca Juniors y Cruzeiro en los criterios de desempate.

Jorge “Mortero” Aravena analiza el triunfo cruzado

Tras el importante triunfo, el histórico exjugador de Universidad Católica, Jorge Aravena, conversó con BOLAVIP y valoró lo mostrado por el equipo en Ecuador.

El “Mortero” destacó la efectividad del cuadro cruzado en los primeros minutos, señalando que el equipo “golpeó en los momentos justos y supo aprovechar las ocasiones que tuvo, algo clave en este tipo de torneos”.

Universidad Católica consiguió un triunfazo ante Barcelona por Copa Libertadores. (Foto: Photosport)

Universidad Católica consiguió un triunfazo ante Barcelona por Copa Libertadores. (Foto: Photosport)

Además, Aravena resaltó el rendimiento de Clemente Montes, apuntando que “fue determinante en el resultado, participando directamente en los dos goles y marcando diferencias por su sector”.

Finalmente, el exvolante fue claro en que este tipo de victorias ilusionan: “Ganar de visita en Copa Libertadores siempre es un plus. Ahora hay que ratificarlo en casa para consolidar la clasificación”.

DATOS CLAVE

  • Universidad Católica venció 2-1 a Barcelona SC en Guayaquil por Copa Libertadores.
  • Clemente Montes lideró el triunfo cruzado con una asistencia y un gol anotado.
  • Universidad Católica suma 6 puntos y lidera actualmente el Grupo D del torneo.
Bastián Gómez
Bastián Gómez
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