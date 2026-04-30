Universidad Católica logró un triunfo clave en su visita a Barcelona SC por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Daniel Garnero fue contundente en el arranque y terminó imponiéndose por 2-1 en Guayaquil, resultado que lo deja en lo más alto de la tabla.

El primer golpe llegó a los 17 minutos, cuando Clemente Montes desbordó por la banda y asistió a Fernando Zampedri, quien definió con potencia para abrir el marcador. Solo cinco minutos después, el propio Montes apareció en el área para conectar de cabeza tras un córner y poner el 2-0, siendo la gran figura del inicio cruzado.

En el complemento, Barcelona intentó reaccionar y logró descontar a los 79’ mediante Milton Céliz, pero la UC supo resistir y asegurar tres puntos fundamentales en condición de visitante.

Con este resultado, el elenco precordillerano alcanza las 6 unidades y se posiciona como líder del Grupo D, superando a Boca Juniors y Cruzeiro en los criterios de desempate.

Jorge “Mortero” Aravena analiza el triunfo cruzado

Tras el importante triunfo, el histórico exjugador de Universidad Católica, Jorge Aravena, conversó con BOLAVIP y valoró lo mostrado por el equipo en Ecuador.

El “Mortero” destacó la efectividad del cuadro cruzado en los primeros minutos, señalando que el equipo “golpeó en los momentos justos y supo aprovechar las ocasiones que tuvo, algo clave en este tipo de torneos”.

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Universidad Católica consiguió un triunfazo ante Barcelona por Copa Libertadores. (Foto: Photosport)

Además, Aravena resaltó el rendimiento de Clemente Montes, apuntando que “fue determinante en el resultado, participando directamente en los dos goles y marcando diferencias por su sector”.

Finalmente, el exvolante fue claro en que este tipo de victorias ilusionan: “Ganar de visita en Copa Libertadores siempre es un plus. Ahora hay que ratificarlo en casa para consolidar la clasificación”.

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DATOS CLAVE

Universidad Católica venció 2-1 a Barcelona SC en Guayaquil por Copa Libertadores.

Clemente Montes lideró el triunfo cruzado con una asistencia y un gol anotado.

Universidad Católica suma 6 puntos y lidera actualmente el Grupo D del torneo.