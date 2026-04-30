Universidad Católica se frota las manos: la millonaria suma que ya ganó en la Copa Libertadores 2026

Universidad Católica vive un momento prometedor en la Copa Libertadores 2026. Tras vencer por 2-1 a Barcelona de Guayaquil, el equipo dirigido por Daniel Garnero quedó como líder del Grupo D, donde comparte zona con Boca Juniors, Cruzeiro y el elenco ecuatoriano.

Más allá del buen rendimiento en cancha, la participación cruzada en el torneo continental también ha tenido un importante impacto en las finanzas del club precordillerano.

Solo por haber ingresado a la fase de grupos, la UC recibió un millonario premio de la Conmebol, cifra que representa un impulso relevante para el proyecto deportivo.

Los Cruzados van por el objetivo final: instalarse entre los 16 mejores equipos | FOTO: Cesar Munoz/API/Photosport

¿Cuántos millones de dólares ha ganado la UC en la Copa Libertadores 2026?

En total, considerando únicamente la participación en fase de grupos (3 millones de dólares) y los bonos por sus dos victorias (680 mil dólares), los de San Carlos de Apoquindo ya han asegurado 3.680.000 dólares, sin contar ingresos por entradas, auspicios o derechos de televisión.

En caso de sellar su clasificación a los octavos de final del torneo continental, a esa cifra se sumarían 1.250.000 dólares adicionales.

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Son estos montos los que ilusionan a la hinchada de la Franja, que comienza a exigir al directorio y a la gerencia deportiva la posibilidad de reforzar el plantel con jugadores de mayor renombre para seguir compitiendo de buena forma.

¿Cuándo vuelve a jugar la UC por la Libertadores?

Universidad Católica se enfrentará en la cuarta fecha de la Copa Libertadores ante Cruzeiro de Brasil el próximo miércoles 6 de mayo a partir de las 22:00 horas en el Claro Arena.