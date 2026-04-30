El jugador de la UC que hizo enloquecer a los hinchas tras triunfo ante Barcelona: “Titular en La Roja, crack”

Universidad Católica logró un triunfo importante en la Copa Libertadores tras imponerse por 2 a 1 a Barcelona de Guayaquil en Ecuador, en un duelo correspondiente a la fecha 3 del Grupo D.

Un resultado que no solo suma puntos importantísimo en la lucha por la clasificación, sino que también refuerza la confianza del plantel en un escenario siempre exigente como visitante.

El cuadro dirigido por Daniel Garnero mostró carácter para sostener el resultado en un partido intenso, donde la presión del local obligó a la UC a responder con orden defensivo y eficacia en los momentos determinantes.

Sebastián Arancibia se roba las miradas de los hinchas de la UC

En ese contexto, el rendimiento individual también fue tema de conversación entre los hinchas cruzados y uno de los nombres que más comentarios generó fue el de Sebastián Arancibia, quien terminó siendo ampliamente destacado por los fanáticos debido a su actuación.

El nivel del formado en San Carlos de Apoquindo no pasó desapercibido e incluso ya hay muchos que lo piden como opción para la Selección Chilena.

Sebastián Aráncibia mostró caracter en Ecuador | FOTO: Adrian Nuques/API/Photosport

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“Titular en La Roja”, “crack”, fueron algunas de las frases más compartidas por los hinchas, quienes valoraron su gran actuación en Ecuador.

De esta forma, el lateral derecho se consolidó como uno de los puntos altos de la victoria de los Cruzados en el certamen continental.

Los elogios a Sebastián Arancibia en redes: