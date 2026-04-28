Universidad Católica sufrió una dolorosa derrota el sábado pasado ante Universidad de Chile en el Clásico Universitario, compromiso que impidió a los Cruzados sumarse a la parte alta del torneo y que golpeó en lo anímico antes del viaje a Ecuador por Copa Libertadores.

Fue precisamente en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez que Branco Ampuero habló con la prensa y decidió enterrar la derrota ante la U: “Con esta carga de partidos, de viajes, teniendo resultados positivos o negativos lo más saludable es cambiar rápido de página”, dijo.

El ex Deportes Antofagasta ya piensa de lleno en el duelo ante Barcelona de Guayaquil: “Viene la Copa Libertadores que es importante para nosotros, donde tenemos un grupo super complicado y la posibilidad de sumar puntos allá es importante para el desarrollo del grupo”.

Ampuero se olvida de la U. | Foto: Photosport

Sobre cómo será el desarrollo del partido, Branco Ampuero cree que “Los primeros minutos van a ser los más difíciles, ellos estarán en su cancha y con su gente. Ellos no han sumado y van a ver una buena posibilidad ante nosotros”.

Así las cosas, Universidad Católica deja en el olvido la caída en el Clásico Universitario y ahora se concentra de lleno en Copa Libertadores de América, donde marcha en el segundo lugar del Grupo D junto a Cruzeiro, en una zona que lidera Boca Juniors.

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En síntesis

Branco Ampuero lideró la delegación de Universidad Católica hacia Ecuador para disputar la Copa Libertadores.

El conjunto cruzado enfrentará a Barcelona de Guayaquil tras perder el Clásico Universitario el sábado.

La UC ocupa el segundo lugar del Grupo D junto a Cruzeiro y Boca Juniors.