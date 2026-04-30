Universidad Católica no pierde el tiempo y alista su participación en el mercado de fichajes. La escuadra precordillerana necesita refuerzos de calidad y, según Jorge “Coke” Hevia, ya hay un nombre en el radar de la dirigencia.

¿De quién se trata? Se formó en Colo Colo y actualmente milita en el extranjero: ese es el caso de Williams Alarcón. El mediocampista de Boca Juniors seduce en la cúpula de la UC.

Si bien tiene contrato vigente con el elenco bonaerense, el periodista aseguró que el jugador de 25 años puede salir de La Bombonera en el siguiente período de transferencias.

En los micrófonos de Radio Pauta, el destacado comunicador lanzó: “(Universidad Católica) sondea la posibilidad de Williams Alarcón. Es una oportunidad de mercado“.

Y, en dicha línea, entregó pistas sobre la otra incorporación que anhela el conjunto de San Carlos de Apoquindo. “Busca un extremo por los dos costados, que es chileno“, agregó.

Según Coke Hevia, la cúpula de Universidad Católica tiene en la mira a Williams Alarcón. (Foto: Getty Images)

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En la mira de Universidad Católica: el presente de Williams Alarcón

Durante esta campaña, el volante ha disputado una totalidad de cinco partidos con la camiseta de Boca Juniors. En dichos enfrentamientos, no ha convertido goles ni ha entregado asistencias.

Cabe consignar que su vínculo con tal equipo concluye el 31 de diciembre de 2028. Por ello, cualquier movimiento tendrá que ser visado por Juan Román Riquelme y compañía.

En síntesis:

Universidad Católica sondea el fichaje del mediocampista chileno Williams Alarcón para la próxima temporada.

sondea el fichaje del mediocampista chileno para la próxima temporada. El jugador de 25 años tiene contrato vigente con Boca Juniors hasta diciembre de 2028.

tiene contrato vigente con hasta diciembre de 2028. Williams Alarcón registra cinco partidos disputados y cero goles en la actual campaña con el club.