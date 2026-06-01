¿Refuerzos para pelear Copa Libertadores? Esto dijo Daniel Garnero sobre el Mercado de Fichajes

El director técnico de Universidad Católica abordó un tema crucial para la UC de cara al exigente segundo semestre que se avecina.

Universidad Católica cerró una semana de ensueño el día de ayer en Talcahuano, donde derrotó por 3-0 a Huachipato y se instaló como sublíder de la Liga de Primera 2026, a diez puntos del puntero Colo Colo.

En la conferencia de prensa post partido, Daniel Garnero fue consultado por el Mercado de Fichajes tomando en consideración la participación en los octavos de final de Copa Libertadores, Copa Chile y Liga de Primera.

El DT cruzado no esquivó la pregunta y respondió: “A principio de año sabíamos de la exigencia que tendría el equipo. Terminó mayo y lo hicimos bien junto al plantel, pero a nosotros los entrenadores siempre que se puede reforzar el plantel lo vamos a intentar”.

La UC se impuso en el sur. | Foto: Photosport

“Siempre es bueno de cara a las competencias que se vienen. Hoy (ayer) obtuvimos la victoria por el amplio plantel que tenemos. Jugadores que no venían jugando, que tienen un gran nivel, pero no estaban jugando, nos permitieron llevarnos los tres puntos a Santiago”, agregó.

Universidad Católica deberá estar muy atento a los jugadores que pueda incorporar el segundo semestre y también a posibles salidas, ya que el buen rendimiento de jugadores como Clemente Montes auguran posibles ofertas para que salga.

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En lo futbolístico, el cuadro cruzado enfrentará el sábado a Cobresal en el Claro Arena con la obligación de lograr un triunfo y que Universidad de Concepción derrote a Ñublense para clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga.

En síntesis

Universidad Católica derrotó 3-0 a Huachipato en Talcahuano y quedó como sublíder del torneo.

El director técnico Daniel Garnero evalúa reforzar el plantel para las próximas competencias de 2026.

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