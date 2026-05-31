La prensa argentina abordó el interés de Universidad de Chile por el defensor central. Su salario se presenta como un obstáculo.

Universidad de Chile está tanteando terreno en el mercado de fichajes y surgió el rumor que vincula a Paulo Díaz con el cuadro azul. Sin embargo, hay un problema para que se sume en este período de transferencias.

¿Qué pasó? El periodista Miguel Hoffman abordó la atracción del conjunto estudiantil por el defensor central, pero advirtió que existe un obstáculo para que el negocio se concrete.

Si bien confirmó el deseo de la escuadra universitaria, aseguró que su salario en River Plate se presenta como una traba. Le pasa lo mismo que a otra figura del elenco bonaerense.

“Maxi Meza podría ser jugador de Gimnasia. El Lobo haría un esfuerzo para contar con el volante. Principal inconveniente: el sueldo que cobra en el Millo. Algo similar ocurre con Paulo Díaz y el interés de la U de Chile“, lanzó en X.

En dicha línea sobre el futbolista que está en la mira de Universidad de Chile, el comunicador cerró asegurando: “El chileno es uno de los sueldos más altos del plantel“.

Paulo Díaz está en carpeta de Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Universidad de Chile sigue a Paulo Díaz

Durante la vigente temporada, el zaguero en cuestión ha disputado una totalidad de ocho compromisos. En dichos enfrentamientos, no marcó goles ni entregó asistencias.

Cabe consignar que Paulo Díaz tiene contrato con River Plate hasta el 31 de diciembre de 2027. Sin embargo, todo indica que buscará otro rumbo en el libro de pases.

En resumen:

El periodista Miguel Hoffman ratificó que el alto salario de Paulo Díaz en River Plate es el gran obstáculo para su fichaje en Universidad de Chile.

ratificó que el alto salario de Paulo Díaz en River Plate es el gran obstáculo para su fichaje en Universidad de Chile. El defensor Paulo Díaz percibe uno de los sueldos más elevados del plantel millonario, una situación similar a la de su compañero Maximiliano Meza.

percibe uno de los sueldos más elevados del plantel millonario, una situación similar a la de su compañero Maximiliano Meza. El zaguero Paulo Díaz registra ocho compromisos disputados en la presente temporada y mantiene contrato vigente con el club argentino hasta fines de 2027.