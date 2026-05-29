El recordado delantero abordó la clasificación de Universidad Católica y le envió un mensaje a Fernando Zampedri. Es hincha de River Plate.

Universidad Católica eliminó a Boca Juniors de la Copa Libertadores. La escuadra precordillerana venció 1-0 a su contrincante y accedió a la siguiente fase del certamen continental, lo que fue festejado por Rodrigo Mora.

El retirado delantero sintonizó el encuentro y le hizo honor al club de sus amores, River Plate: celebró y se burló de su archirrival. A su vez, le dedicó un mensaje a Fernando Zampedri.

Tras el compromiso en Buenos Aires, el recordado atacante utilizó su cuenta personal de Instagram para lanzar un picante recado. Le puso un poco de folclore al asunto.

“Son tan grandes que eligieron jugar la (Copa) Sudamericana con nosotros… No nos vamos a comparar. No tiembla, llora (por La Bombonera). ¿Verdad?“, escribió etiquetando al Toro Zampedri.

Luego, aparentemente recibió cuestionamientos, porque publicó: “No estoy feliz, estoy muy relajado. Viviendo cada partido con mi equipo, caigo en debilidades con festejos con cosas que no son mi esencia“.

Rodrigo Mora festejó la victoria de Universidad Católica sobre Boca Juniors. (Foto: Getty Images)

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Celebra a Universidad Católica y pasó por Universidad de Chile

Cabe consignar que Rodrigo Mora vistió la camiseta azul en la temporada 2014. En aquella campaña, logró jugar una totalidad de 17 duelos, en los que marcó dos goles y aportó cuatro asistencias.

Luego, volvió a River Plate, elenco con el que ganó todo: Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana. A su vez, alzó una Copa Argentina y una Recopa Argentina.

En resumen:

Rodrigo Mora celebró el triunfo de Universidad Católica y se burló de la eliminación de Boca Juniors.

celebró el triunfo de Universidad Católica y se burló de la eliminación de Boca Juniors. Rodrigo Mora le dedicó un mensaje en redes sociales al atacante cruzado Fernando Zampedri.

le dedicó un mensaje en redes sociales al atacante cruzado Fernando Zampedri. Rodrigo Mora registró un paso por Universidad de Chile en 2014 antes de retornar a River Plate.