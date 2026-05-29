Fernando Zampedri explica el fuerte cruce con Leandro Paredes en Boca Juniors vs. la UC: “Había que…”

El delantero de la UC entregó detalles del cruce que sostuvo con el campeón del mundo durante el duelo disputado en La Bombonera.

Este jueves 28, Universidad Católica protagonizó una de las grandes sorpresas de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tras imponerse por 1 a 0 a Boca Juniors en La Bombonera.

El triunfo de los Cruzados no solo significó la clasificación a los octavos de final del torneo continental, sino también una actuación sólida en uno de los escenarios más exigentes de Sudamérica.

El compromiso estuvo marcado por la intensidad en el mediocampo, donde Boca intentó tomar el control del juego a través de la experiencia y jerarquía de Leandro Paredes como principal eje de construcción.

En ese contexto se vivieron varios duelos físicos y verbales, con constantes roces entre el volante argentino y los jugadores ofensivos de la UC que presionaban la salida xeneize, entre ellos Fernando Zampedri, quien protagonizó un duro intercambio de palabras y gestos con el campeón del mundo.

Una de las tantas postales que dejó el cruce entre Zampedri y Paredes | FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images)

Fernando Zampedri sobre Leandro Paredes

Este viernes 29, en conversación con Radio La Red, el “Toro” se refirió al cruce que tuvo con el volante trasandino y fue claro en explicar la estrategia del equipo precordillerano para contenerlo en el desarrollo del partido.

Publicidad

“Fuera de la cancha lo respeto un montón, es un campeón del Mundo, pero nosotros sabíamos que maneja Boca, los hilos de Boca, maneja el juego de Boca, y había que molestarlo”, comentó el ariete cruzado.

Además, Zampedri agregó que el plan funcionó durante gran parte del encuentro. “Lo hicimos muy bien y la verdad es que Boca al medio no tenía juego”, complementó.

Finalmente, el argentino nacionalizado chileno destacó el respeto entre ambos planteles tras el pitazo final: “Después del partido se respeta mucho. Nosotros nos fuimos a celebrar con nuestra gente con mucho respeto, con mucha humildad”.

Publicidad

En resumen…