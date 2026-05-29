La UC no olvida y responde a Gustav Salvestrini tras eliminar a Boca Juniors: “Extienda este mensaje…”

El mensaje de la UC apuntó directamente a dichos atribuidos al streamer Gustav Salvestrini, que habían generado polémica en la previa del duelo ante Boca.

La clasificación de Universidad Católica a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 tras vencer a Boca Juniors en La Bombonera no solo dejó repercusiones deportivas, sino también un fuerte impacto en el debate mediático en torno al rendimiento del cuadro de Daniel Garnero.

En la previa del duelo, distintas voces en redes sociales y plataformas de streaming habían cuestionado las opciones de los Cruzados, calificando incluso el encuentro como accesible para el Xeneize.

Entre esas intervenciones, se viralizaron comentarios atribuidos al streamer Gustav Salvestrini, quien habría minimizado el nivel de la UC y proyectado a Boca como candidato absoluto.

“Es la Copa Libertadores más accesible de los últimos 10 años. Si Boca pasa, somos candidatos absolutos (…) U. Católica es una papita. Facilísimo. A ver, dame, traéme a la Católica, dale”, había dicho el panelista de Picado TV.

La respuesta de la UC a Gustav Salvestrini

Tras la victoria en Buenos Aires, la cuenta oficial de X (Ex Twitter) del club precordillerano recogió parte de esas declaraciones para responder con una publicación que rápidamente se masificó en redes.

“¿Qué pasó ahí?”, escribieron inicialmente, para luego añadir el recado: “Extienda este mensaje a otros streamers que nos quisieron ver abajo”.

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Rápidamente, los fanáticos de la UC celebraron la forma en que el club respondió a las voces que dudaron de su rendimiento en la Copa Libertadores.

En resumen…

Universidad Católica respondió en redes a declaraciones previas del streamer argentino Gustav Salvestrini que minimizaban sus opciones en la Copa Libertadores, generando alta repercusión tras la histórica clasificación ante Boca Juniors.