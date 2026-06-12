“Será ofrecido a…”: Avisan que Clemente Montes puede dejar la UC y complicar a Daniel Garnero

El delantero cruzado ha tenido un destacado rendimiento en el semestre, lo que ha despertado interés desde el extranjero.

En la Universidad Católica miran con especial atención el mercado de fichajes, tanto en lo que respecta a posibles incorporaciones como a eventuales salidas, en un escenario donde los Cruzados buscan ajustar su plantel de cara a la segunda parte del año.

Uno de los futbolistas que ha tenido un gran semestre es Clemente Montes, quien fue figura en la fase de grupos de la Copa Libertadores, anotando el gol ante Boca Juniors en La Bombonera, tanto que terminó siendo clave en la clasificación de la UC a los octavos de final.

En ese escenario, la situación del oriundo de Vitacura comienza a generar ruido en el entorno cruzado, donde el equipo dirigido por Daniel Garnero podría perder a una de sus alternativas ofensivas en caso de concretarse alguna propuesta desde el extranjero.

Clemente Montes tiene contrato con la UC hasta el 31 de diciembre de 2027 | FOTO: Andres Pina/Photosport

¿Se acerca el adiós de Clemente Montes de la UC?

Fue el periodista José Tomás Fernández quien, a través de su cuenta de Instagram, dio a conocer que en el duelo ante el Xeneize, representantes quedaron gratamente impresionados con su rendimiento.

“Un agente que estaba acompañado de varios representantes el día que la UC jugó en la Bombonera fue a ver a un par de jugadores bostero, pero quedó obnubilado con el extremo de la Universidad Católica”, remarcó el comunicador.

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Además, Fernández reveló que “comenzaron a preguntar condiciones de Montes, me refiero a contrato, cláusula de salida, salario. Y está la posibilidad que lo ofrezca en este mercado en el fútbol brasilero”.

“Durante estas semanitas debería llegar alguna propuesta por Clemente Montes, que en los próximos días será ofrecido a más de algún club de la Primera División del Brasileirao”, sentenció.

Los números de Clemente Montes en la UC en este 2026

Este 2026, Clemente Montes ha disputado 23 partidos, anotándose en las estadísticas con 7 goles y 6 asistencias, siendo fundamentalmente incisivo en el ataque cruzado.