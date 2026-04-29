Universidad Católica hoy tenía un importante duelo dentro de la Copa Libertadores, en el que los ‘Cruzados’ se enfrentaban a Barcelona de Ecuador por la tercera fecha del Grupo D.

Los dirigidos por Daniel Garnero lograron imponerse en condición de visitante por 2-1 ante el conjunto de ‘Cacique’ en Ecuador, en el que suma tres puntos claves para soñar con la clasificación.

Con este resultado, el equipo de la ‘Franja’ llegó a las seis unidades en el Grupo D y se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones, con los mismos puntos que Cruzeiro y Boca Juniors.

Ahora, la Universidad Católica disputará un duelo clave para poder encaminar su clasificación a la próxima ronda de la Copa Libertadores, en la que recibirá en el Claro Arena al Cruzeiro de Brasil.

La UC ya pone su mirada en el próximo objetivo | Foto: Photosport

¿Cuándo vuelve a jugar la Universidad Católica por la Copa Libertadores?

Universidad Católica se enfrentará en la cuarta fecha de la Copa Libertadores ante Cruzeiro de Brasil el próximo miércoles 6 de mayo a partir de las 22:00 horas en el Claro Arena.