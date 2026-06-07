Con un par de sorpresas: La formación de Universidad de Chile para buscar el milagro ante Audax Italiano

Fernando Gago confirmó a los once elegidos para buscar los tres puntos ante Audax Italiano y esperar un milagro en la Copa de la Liga.

Universidad de Chile recibe este domingo 7 de junio pasado el mediodía a Audax Italiano, compromiso válido por la última fecha de la Copa de la Liga donde los azules buscarán clasificar a las semifinales del torneo.

La tarea, eso sí, no será nada sencilla para Fernando Gago y sus dirigidos: deben vencer al cuadro itálico por cualquier marcador y esperar que el eliminado Deportes La Serena derrote a Unión La Calera en el otro partido.

Para este encuentro, el DT trasandino de la U no podrá contar con Agustín Arce y Fabián Hormazábal, quienes se encuentran con la Selección Chilena en Europa donde el día de ayer cayeron ante Portugal.

Gago y la U buscarán el milagro en la Copa de la Liga. | Foto: Photosport

Otro que tampoco estará es Matías Zaldivia, quien todavía no se recupera al 100% de su lesión y deberá ver el compromiso ante los itálicos desde las tribunas de un Estadio Nacional que espera poco público.

Con este escenario, Fernando Gago tuvo que echar a andar la imaginación y se la jugó por insistir en la titularidad de Lucas Barrera, además de la incorporación de Nicolás Fernández.

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Sin más preámbulo, la U formaría con: Gabriel Castellón, Franco Calderón, Nicolás Fernández, Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas, Marcelo Morales, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Ignacio Vásquez, Lucas Barrera y Bianneider Tamayo.

En síntesis

Universidad de Chile enfrenta este domingo a Audax Italiano por la Copa de la Liga.

El técnico Fernando Gago busca la clasificación a las semifinales del torneo.

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