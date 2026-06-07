Deportes La Serena y Unión La Calera se enfrentan este domingo en un compromiso correspondiente a la última fecha del Grupo D de la Copa de la Liga 2026. El encuentro se disputa en el Estadio La Portada y aparece como uno de los más atractivos de la jornada debido a todo lo que está en juego
Los Cementeros llega con la misión de asegurar su clasificación a las semifinales del certamen, mientras que los Granates buscarán hacerse fuertes en condición de local y cerrar su participación con una victoria frente a sus hinchas.
Además, el partido será seguido con especial atención por Universidad de Chile. Los azules necesitan una derrota de los de la Quinta Región ante los Papayeros, sumado a un triunfo sobre Audax Italiano, para clasificar a la siguiente ronda del torneo.