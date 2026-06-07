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EN VIVO Deportes La Serena vs. Unión La Calera vía HBO Max: resultado, minuto a minuto y goles por la Copa de la Liga 2026

Granates y Cementeros animan un duelo decisivo en la última fecha del Grupo D. Sigue aquí todas las incidencias, goles y el resultado un partido que también mira de cerca la U.

¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE DEPORTES LA SERENA!

¿QUÉ NECESITA UNIÓN LA CALERA PARA CLASIFICAR?

Para clasificar de manera directa, Unión La Calera necesita conseguir la victoria ante Deportes La Serena y esperar que Audax Italiano empate o pierda en su respectivo juego contra Universidad de Chile

¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE UNIÓN LA CALERA!

Todo listo para Deportes La Serena vs. Unión La Calera

Bienvenidos amig@s de Bolavip Chile. Resta cerca de una hora para el inicio del partido entre Deportes La Serena y Unión La Calera en el Estadio La Portada.

Un duelo clave para la definición del Grupo D y que también tendrá pendiente a Universidad de Chile.

La Calera busca sellar su clasificación a las semifinales, mientras La Serena intentará dar el golpe como local.
© PhotosportLa Calera busca sellar su clasificación a las semifinales, mientras La Serena intentará dar el golpe como local.

Deportes La Serena y Unión La Calera se enfrentan este domingo en un compromiso correspondiente a la última fecha del Grupo D de la Copa de la Liga 2026. El encuentro se disputa en el Estadio La Portada y aparece como uno de los más atractivos de la jornada debido a todo lo que está en juego

Los Cementeros llega con la misión de asegurar su clasificación a las semifinales del certamen, mientras que los Granates buscarán hacerse fuertes en condición de local y cerrar su participación con una victoria frente a sus hinchas.

Además, el partido será seguido con especial atención por Universidad de Chile. Los azules necesitan una derrota de los de la Quinta Región ante los Papayeros, sumado a un triunfo sobre Audax Italiano, para clasificar a la siguiente ronda del torneo.

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Nicolás Navarro
Nicolás Navarro
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