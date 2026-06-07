Un duelo clave para la definición del Grupo D y que también tendrá pendiente a Universidad de Chile.

Bienvenidos amig@s de Bolavip Chile. Resta cerca de una hora para el inicio del partido entre Deportes La Serena y Unión La Calera en el Estadio La Portada.

Estos son los futbolistas elegidos por nuestro entrenador Martín Cicotello para el duelo de esta tarde ante Deportes La Serena 🫡

Para clasificar de manera directa, Unión La Calera necesita conseguir la victoria ante Deportes La Serena y esperar que Audax Italiano empate o pierda en su respectivo juego contra Universidad de Chile

Granates y Cementeros animan un duelo decisivo en la última fecha del Grupo D. Sigue aquí todas las incidencias, goles y el resultado un partido que también mira de cerca la U.

Deportes La Serena y Unión La Calera se enfrentan este domingo en un compromiso correspondiente a la última fecha del Grupo D de la Copa de la Liga 2026. El encuentro se disputa en el Estadio La Portada y aparece como uno de los más atractivos de la jornada debido a todo lo que está en juego

Los Cementeros llega con la misión de asegurar su clasificación a las semifinales del certamen, mientras que los Granates buscarán hacerse fuertes en condición de local y cerrar su participación con una victoria frente a sus hinchas.

Además, el partido será seguido con especial atención por Universidad de Chile. Los azules necesitan una derrota de los de la Quinta Región ante los Papayeros, sumado a un triunfo sobre Audax Italiano, para clasificar a la siguiente ronda del torneo.