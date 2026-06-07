Daniel Garnero dispara certero dardo tras eliminación de la UC en Copa de la Liga: “No es bueno”

El DT de Universidad Católica no lo mandó a decir con nadie tras la eliminación del cuadro cruzado en la Copa de la Liga.

Universidad Católica hizo un gran partido el día de ayer en el Claro Arena y se impuso por goleada a Cobresal, pero de igual manera no fue suficiente y el cuadro cruzado quedó eliminado de la Copa de la Liga tras la victoria de Ñublense sobre la Universidad de Concepción.

Daniel Garnero, entrenador de la UC, fue consultado en rueda de prensa por el flamante nuevo torneo y el calendario, donde no dejó dudas sobre su postura: “Para los que juegan torneo internacional, es una complicación. Hubiese sido mucho mejor cargar más el segundo semestre, no tener ningún receso no es bueno”, dijo.

La UC derrotó a Cobresal, pero no sirvió de nada. | Foto: Photosport

En esa misma línea, el DT trasandino de Universidad Católica asegura que “Están todos de vacaciones y no puedo ir a ver ni a mis hermanas a Buenos Aires. Se juntó mucho, pero así estaban dadas las circunstancias”.

“Desde enero que no podemos darle dos días de descanso al plantel, es mucha presión. Desenchufare un poco hace bien, pero con este calendario tan exigente no lo pudimos hacer”, complementó sobre las exigencias del calendario del fútbol chileno en esta temporada.

Ahora, la UC tendrá que concentrarse en cerrar de la mejor manera posible la primera rueda de la Liga de Primera 2026, donde marchan en el segundo lugar a diez puntos de Colo Colo, por ahora el único y exclusivo líder que tiene la competición.

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En síntesis

Universidad Católica quedó eliminada de la Copa de la Liga pese a golear a Cobresal.

Daniel Garnero criticó el exigente calendario y la falta de descanso para el plantel.

Liga de Primera 2026: la UC marcha segunda, a diez puntos del líder Colo Colo.