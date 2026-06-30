Universidad Católica hizo la tarea en casa y derrotó por 2-1 a Everton en el Claro Arena, en duelo válido por la cuarta fecha de la Copa Chile. En un partido intenso, el conjunto cruzado encontró en Justo Giani a su gran figura para quedarse con tres puntos clave.
El marcador se abrió temprano con protagonismo del propio atacante: Justo Giani (35’) adelantó a la UC tras una jugada bien construida en ataque, desatando la celebración local.
Everton logró reaccionar y meterse nuevamente en partido gracias al descuento de Alan Medina (39’), que aprovechó una desconcentración defensiva para marcar el 1-1 parcial.
Justo Giani tuvo una noche mágica en el Claro Arena. (Foto: Photosport)
Ya en el complemento, el atacante volvió a aparecer para estirar la ventaja con su doblete: Gianni (58’), confirmando su gran noche y poniéndole el sello al marcador en el Claro Arena.
Con este resultado, Universidad Católica mantiene su campaña perfecta en el torneo, mostrando solidez tanto en defensa como en ataque, y consolidándose como uno de los equipos más firmes de su grupo.
Así quedan en la tabla del Grupo B
Tras la cuarta fecha, Universidad Católica queda como líder exclusivo con 12 puntos, con campaña perfecta de cuatro triunfos en cuatro partidos.
Más atrás aparece Everton con 4 unidades, igualado en puntaje con Copiapó, mientras que San Luis cierra la tabla con 2 puntos.
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|U. Católica
|4
|4
|0
|0
|12
|4
|8
|12
|2
|Everton
|4
|1
|1
|2
|7
|7
|0
|4
|3
|Copiapó
|4
|1
|1
|2
|2
|7
|-5
|4
|4
|San Luis
|4
|0
|2
|2
|5
|8
|-3
|2