Los "Cruzados" sacaron la tarea adelante en casa y logran tres puntos de oro.

Universidad Católica hizo la tarea en casa y derrotó por 2-1 a Everton en el Claro Arena, en duelo válido por la cuarta fecha de la Copa Chile. En un partido intenso, el conjunto cruzado encontró en Justo Giani a su gran figura para quedarse con tres puntos clave.

El marcador se abrió temprano con protagonismo del propio atacante: Justo Giani (35’) adelantó a la UC tras una jugada bien construida en ataque, desatando la celebración local.

Everton logró reaccionar y meterse nuevamente en partido gracias al descuento de Alan Medina (39’), que aprovechó una desconcentración defensiva para marcar el 1-1 parcial.

Justo Giani tuvo una noche mágica en el Claro Arena. (Foto: Photosport)

Ya en el complemento, el atacante volvió a aparecer para estirar la ventaja con su doblete: Gianni (58’), confirmando su gran noche y poniéndole el sello al marcador en el Claro Arena.

Con este resultado, Universidad Católica mantiene su campaña perfecta en el torneo, mostrando solidez tanto en defensa como en ataque, y consolidándose como uno de los equipos más firmes de su grupo.

Publicidad

Así quedan en la tabla del Grupo B

Tras la cuarta fecha, Universidad Católica queda como líder exclusivo con 12 puntos, con campaña perfecta de cuatro triunfos en cuatro partidos.

Más atrás aparece Everton con 4 unidades, igualado en puntaje con Copiapó, mientras que San Luis cierra la tabla con 2 puntos.

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 U. Católica 4 4 0 0 12 4 8 12 2 Everton 4 1 1 2 7 7 0 4 3 Copiapó 4 1 1 2 2 7 -5 4 4 San Luis 4 0 2 2 5 8 -3 2