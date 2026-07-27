Figura de Universidad Católica lanza feroz advertencia: “Si me voy, es peor para mí”

Universidad Católica tiene un caso en incertidumbre. Una de sus principales figuras terminará su cesión al concluir esta campaña, lo que genera misterio: esa es la situación de Justo Giani.
El atacante argentino está a préstamo hasta fines de 2026 desde Aldosivi, pero la UC tiene la opción de comprar su pase. ¿Qué postura tiene el jugador? Dejó una feroz advertencia sobre su futuro.
Frente a los medios, el futbolista de 27 años manifestó que quiere permanecer en San Carlos de Apoquindo. Le envió un claro recado a la cúpula institucional: su anhelo es seguir en Las Condes.
“Me mantengo al margen. Mi cabeza está acá en Universidad Católica. Si me voy a otro lado, es peor para mí. Mi representante ve ese tema, él ya sabe lo que pienso”, comenzó indicando.
Sobre la misma línea, el ariete de la UC agregó: “Yo estoy muy contento acá. Después, hay cosas que yo no manejo. Lo tienen que ver los dirigentes con mi representante“.
Justo Giani quiere seguir en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)
Justo Giani brilla en Universidad Católica
Durante la presente temporada, el delantero en cuestión ha disputado una totalidad de 34 encuentros. En dichos enfrentamientos, logró anotar 16 goles y entregar nueve asistencias.
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Cabe consignar que Justo Giani tiene contrato vigente con Aldosivi hasta el 31 de diciembre de 2026. Por ende, ya puede negociar libre para arribar a un nuevo club a partir del próximo libro de pases.