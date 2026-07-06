Alerta en Universidad Católica: club histórico de Italia aparece tras los pasos de Justo Giani

El mercado vuelve a mover piezas en la UC, donde el nombre del atacante comienza a instalarse como posible protagonista en esta ventana de fichajes

El mercado de fichajes vuelve a poner la mira en Universidad Católica, donde uno de sus jugadores comienza a instalarse como posible protagonista de la próxima ventana de transferencias.

En medio de la planificación del segundo semestre, desde el extranjero apareció un nuevo interés que involucra a un futbolista del plantel cruzado, lo que ya genera ruido en San Carlos de Apoquindo y también en el entorno del técnico Daniel Garnero.

Se trata de Justo Giani, atacante argentino que ha sido uno de los nombres más importantes en la ofensiva de Los Cruzados desde su llegada proveniente de Aldosivi de Argentina.

Justo Giani tiene contrato con la UC hasta el 31 de diciembre de 2026 | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El nacido en Quilmes ha respondido con números importantes: suma 16 goles y 9 asistencias en 32 partidos durante la presente temporada, consolidándose como una pieza clave en el frente de ataque.

Desde Italia ponen la mira en Justo Giani

Gracias a ese rendimiento, su nombre nuevamente comienza a ser seguido desde el extranjero. Según información del portal TransferFeed, la Sampdoria de Italia estaría tras sus pasos como una de las opciones para reforzar su ofensiva.

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“La Sampdoria ha puesto sus ojos en Justo Giani, de 27 años, procedente de la Universidad Católica de Chile, en su búsqueda de nuevos atacantes para reemplazar a los jugadores que se marcharán”, señaló el citado medio.

Además, el reporte agrega detalles sobre el perfil del jugador, destacando una característica que podría ser clave en una eventual negociación. “El delantero argentino, que posee pasaporte italiano, es descrito como un jugador versátil que puede desempeñarse en ambas bandas”, añadieron.

El interés desde el extranjero no es del todo nuevo para el futbolista de la Franja. Hace algunas semanas, Giani ya había sido vinculado con San Lorenzo de Almagro y Argentinos Juniors, dos clubes del fútbol argentino que habrían seguido de cerca su situación en el plantel de la UC.

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En resumen…

Justo Giani ha sido vinculado con la Sampdoria de Italia, que lo sigue de cerca como opción para reforzar su ataque.