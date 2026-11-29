Matías Bordón y Axel Cerda volvieron a San Carlos de Apoquindo tras sus préstamos en Deportes Concepción y Concón National, respectivamente.

Universidad Católica debe comenzar a tomar decisiones respecto a la planificación de la temporada 2027. El mercado de fichajes será clave para la escuadra precordillerana.

En tal período, el elenco de San Carlos de Apoquindo tendrá que dirimir el futuro de diversas figuras. Dos de ellas, regresaron recientemente de préstamo y están trabajando en Las Condes.

¿Sus nombres? Según informa el periodista Jorge Cubillos en el programa Pelota Parada de TNT Sports, ellos son Matías Bordón y Axel Cerda. Ya terminaron sus respectivas cesiones.

“Por ejemplo, Matías Bordón vino de Deportes Concepción: chileno-peruano de 1,85 metros ya está entrenando acá“, señaló en primera instancia el reportero en cuestión.

En la misma línea sobre los canteranos de Universidad Católica, el comunicador complementó: “Otro que ha regresado es Axel Cerda, incluso ya entrena con el primer equipo“.

Matías Bordon y Axel Cerda retornaron en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Universidad Católica tiene dos regresos

En el caso de Matías Bordón, su vuelta a la UC se concreta tras una campaña de aprendizaje, pero con poca acción en el profesionalismo: solo disputó un partido en Deportes Concepción.

Por su parte, Axel Cerda sumó 18 encuentros en Concón National de la Segunda División de Chile. En tales compromisos, logró anotar cinco goles y se ilusiona con una oportunidad en su club formador.