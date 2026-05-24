Fernando Zampedri le anota un verdadero golazo a nada más ni nada menos que Erling Haaland: De esto se trata

El delantero chileno-argentino de Universidad Católica le convirtió un 'golazo' a Erling Haaland de una manera poco convencional.

Fernando Zampedri está concentrado junto al plantel de Universidad Católica para el clásico de esta tarde ante Colo Colo, donde el conjunto cruzado buscará los tres puntos que lo acerquen al Cacique en la tabla de la Liga de Primera 2026.

Aunque resulte increíble de creer, en las últimas horas el toro goleador de la UC le convirtió un golazo de otro planeta a nada más ni nada menos que Erling Haaland, goleador y figura mundial del Manchester City.

¿Cómo? Resulta que el youtuber británico-nigeriano, KSI, jugó un partido de FIFA ante Haaland para su canal de Youtube y eligió a Universidad Católica, mientras que Haaland jugó con el Kocaelispor de la liga turca.

Lo de zampedri marcándole a Halaand que es pic.twitter.com/k7ZUI6AlZw — GIANISTA 🇫🇮 (@gianista7) May 24, 2026

El astro noruego se puso rápidamente en ventaja por 2-0 y manejó el resto del partido, pero, a 5 minutos del final, apareció Fernando Zampedri para marcar el 2-1 que pondría suspenso, más no cambiaría al ganador.

Así las cosas, Universidad Católica y Fernando Zampedri agarran notoriedad mundial tras haber sido elegido por un famoso youtuber que enfrentó a Erling Haaland, quien viene de ganar dos títulos con el Manchester City en el cierre de la temporada 2026 en Inglaterra.

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En síntesis

El delantero Fernando Zampedri está concentrado con Universidad Católica para el clásico ante Colo Colo.

El youtuber KSI utilizó a Universidad Católica en un partido de FIFA contra Erling Haaland.

El futbolista Erling Haaland jugó con el Kocaelispor turco y venció 2-1 al equipo chileno.