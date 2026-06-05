Universidad Católica y su formación llena de sorpresas para enfrentar a Cobresal

Universidad Católica y su formación para enfrentar a Cobresal en el último duelo por la Copa de la Liga.

Universidad Católica se prepara para lo que será su último duelo dentro de la fase de grupos en la Copa de la Liga, en donde los ‘Cruzados’ se enfrentarán ante Cobresal en el Claro Arena.

Los dirigidos por Daniel Garnero tienen la gran obligación de poder sumar una victoria y esperar la derrota de Ñublense en condición de local ante Universidad de Concepción para poder avanzar a la próxima fase.

Para este partido, el conjunto de la ‘Franja’ tendrá una importante cantidad de bajas entre lesión, suspensión y jugadores que están en ‘La Roja’, por lo que el DT optaría por una sorpresiva formación ante los ‘Mineros’.

La formación de la Universidad Católica será con: Darío Melo en portería; Bernardo Cerezo, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena en defensa; Agustín Farías, Fernando Zuqui y Alfred Canales en la zona media; Diego Corral, Juan Francisco Rossel y Martín Gómez en ataque.

La UC quiere cerrar con un triunfo | Foto: Photosport

El duelo entre Universidad Católica y Cobresal se disputará este sábado 6 de junio a partir de las 18:00 horas en el Estadio Claro Arena.

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