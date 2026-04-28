Universidad Católica se prepara para lo que será su nuevo desafío dentro de la Copa Libertadores, en el que los ‘Cruzados’ se verán las caras ante Barcelona de Ecuador en Guayaquil.

Para este duelo, el estratega Daniel Garnero prepara a sus dirigidos para este duelo clave para el equipo de la ‘Franja’, en el que busca sumar una victoria para seguir soñando con la clasificación.

El entrenador de la UC para este partido tendrá el retorno de Gary Medel, quien dejó atrás sus problemas físicos y podrá ser opción para este duelo que es vital en el torneo continental

De esta manera, la formación que tiene en mente la UC es con: Vicente Bernedo en portería; Sebastián Arancibia, Juan Ignacio Díaz, Branco Ampuero y Eugenio Mena en la defensa; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Cristián Cuevas en el mediocampo: Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes en ataque.

Medel volvería al equipo en la UC | Foto: Photosport

El duelo entre Barcelona de Guayaquil y Universidad Católica será este miércoles 29 de abril a partir de las 20:00 horas en el Estadio Monumental Banco Pichincha y el juez del partido será Roberto Pérez.

Publicidad

En Síntesis