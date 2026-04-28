Universidad Católica busca dar vuelta la página de lo que fue la derrota en el Clásico Universitario por 1-0 ante la Universidad de Chile y pone el foco en lo que será su próximo desafío dentro de la Copa Libertadores, en la que enfrentará a Barcelona de Ecuador.

En su llegada a tierras ecuatorianas, el entrenador Daniel Garnero habló con la prensa y dejó su pálpito de lo que será este compromiso, en el que sabe que será muy complicado, pero espera dar la sorpresa al igual como lo hizo ante Cruzeiro en Brasil.

“Es un partido difícil, como todos. El triunfo en Brasil (ante Cruzeiro) fue muy importante y lo tenemos que revalidar acá”, parte señalando Garnero.

Haciendo un análisis a su rival de turno, el estratega de la ‘Franja’ indica que Barcelona es un equipo que si bien aún no suma puntos en la Copa Libertadores, posee de importantes condiciones futbolísticas, con las que deben tener cuidado y buscarán opacar.

Garnero buscará la victoria en Ecuador | Foto: Photosport

“Es un equipo que está en Copa Libertadores y eso quiere decir que hizo las cosas bien como para jugar cosas importantes. Lo seguimos en todos lados y lo tratamos de mirar mucho para nosotros también. Tengo las mejores referencias de Barcelona”, declara.

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Concluyendo, Garnero no se anda con pequeñeces y avisa que en esta visita la Universidad Católica busca sumar los tres puntos para seguir firmes en su lucha por conseguir la clasificación a la próxima ronda de la Copa Libertadores.

“Esperemos ver una muy buena versión y llevarnos los tres puntos, que es lo que venimos a buscar”, cerró.

En Síntesis

Daniel Garnero busca revalidar en Ecuador el triunfo obtenido ante Cruzeiro en Brasil.

busca revalidar en Ecuador el triunfo obtenido ante en Brasil. Universidad Católica se enfrentará a Barcelona de Guayaquil tras caer 1-0 ante la U .

se enfrentará a tras caer ante la . El entrenador Daniel Garnero confirmó que el objetivo es sumar tres puntos en la Libertadores.