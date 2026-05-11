El histórico de la UC cuestionó el desempeño del mediocampista argentino, que fue expulsado en el recibimiento a Ñublense.

Universidad Católica empató 1-1 ante Ñublense por la Copa de la Liga. La escuadra precordillerana sufrió en el Claro Arena, en un encuentro en el que Matías Palavecino fue duramente criticado.

¿Por qué? El mediocampista argentino fue expulsado por una brutal falta en el epílogo del primer tiempo, lo que despertó los cuestionamientos en su contra. Uno de los que lo destrozó fue Jorge “Coke” Contreras.

En conversación con BOLAVIP Chile, el histórico de la UC arremetió contra el volante creativo. No lo ha convencido desde su arribo al club con el cartel de refuerzo estrella.

“Todavía no cumple, no es el jugador que todos esperaban porque, claro, fue elegido uno de los más destacados del campeonato pasado. Uno también esperaba mucho de él”, indicó.

“Y no ha sido el generador de fútbol que necesita la UC. Y claro, uno ve que a veces intenta cosas, pero tampoco le salen, ¿entiendes? No ha sido eficiente en ese sentido. Pero tampoco es el jugador que hace jugar al equipo“, agregó.

Jorge “Coke” Contreras cuestionó a Matías Palavecino en Universidad Católica. (Imagen: Recreación IA)

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El complejo panorama de Matías Palavecino en Universidad Católica

Finalmente, el referente de la UC llamó al futbolista en cuestión a despejar su mente. Tiene que dejar atrás lo que se dice sobre él y enfocarse en recuperar su mejor versión.

“También esa presión que tiene sobre su rendimiento tampoco la ha podido superar y está un poquito frustrado, ¿entiendes? Y eso en cierto momento a lo mejor lo hace reaccionar como pasó ayer”, cerró.

En síntesis:

Universidad Católica empató 1-1 contra Ñublense en el Claro Arena por la Copa de la Liga.

empató contra en el Claro Arena por la Copa de la Liga. El mediocampista Matías Palavecino recibió una tarjeta roja tras una falta al final del primer tiempo.

recibió una tras una falta al final del primer tiempo. Jorge Contreras cuestionó el rendimiento de Matías Palavecino como refuerzo de la escuadra precordillerana.