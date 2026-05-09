La potente confesión de Valber Huerta sobre su salida de la UC: “No estoy retirado, está la intención de….”

El defensor explicó cómo fue su salida del cuadro cruzado y reconoció que su carrera aún no está cerrada, pese a los problemas físicos que lo afectaron.

Corría noviembre de 2025 y Universidad Católica sorprendió a todos al anunciar en sus redes sociales la desvinculación del defensor Valber Huerta, quien supo levantar seis títulos y fue parte de una de las épocas más exitosas del elenco precordillerano.

El defensor formado en Universidad de Chile vivió un cierre de etapa complejo en San Carlos de Apoquindo, marcado por una larga lucha contra las lesiones, las que finalmente terminaron por impedirle volver a ser parte del primer equipo.

Con el paso de los meses, incluso se instaló la idea de un posible retiro del exseleccionado Sub 20 considerando que no ha encontrado club hasta el momento.

Valber Huerta levantando el título del Campeonato Nacional 2021 | FOTO: Andres Pina/Photosport

Valber Huerta habla por primera vez tras su salida de la UC

A pesar de ello, en conversación con The Clinic, el oriundo de Melipilla abordó sin filtros su salida de los Cruzados y descartó que su carrera haya llegado a su fin.

“No estoy retirado, dejé la UC porque sentía que estaba para jugar y el club decía que no, pero todos asumieron que dejé el fútbol”, comenzó señalando el ex cruzado, aclarando uno de los puntos que más especulación generó en el último tiempo.

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Respecto a cómo se dio el término de su vínculo con la Franja, Huerta explicó que “la verdad es a cómo se cerró la etapa, cómo no se cerró, obviamente cada quien es libre de tomar la decisión de afrontar la situación como sea. Por mi parte yo me fui tranquilo porque yo tomé la decisión de irme, en el club lo aceptaron y obviamente la idea era terminar con una relación lo mejor posible”.

Finalmente, el zaguero también se refirió a su futuro en el fútbol profesional. “Está la intención obviamente de fichar en un equipo, no te puedo decir que no, porque no quiero que mi carrera termine de la forma tan abrupta como se cerró el año pasado. Pero estoy con la tranquilidad de que si pasa sería maravilloso, pero si no pasa también tengo la tranquilidad de que tengo el apoyo de mi familia, muchas cosas y un mundo entero por delante”, remató.

En resumen…

Valber Huerta habló por primera vez tras dejar la UC, descartó el retiro y aseguró que sigue con la intención de volver a jugar profesionalmente.