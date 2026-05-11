El entrenador de los 'Cruzados', Daniel Garnero salió a respaldar con todo a Matías Palavecino tras su expulsión.

Universidad Católica sufrió un inesperado golpe en el cierre del partido ante Ñublense de Chillán, en el que los ‘Cruzados’ igualaron a un tanto ante los ‘Chillanejos’, resultado que deja con escasas opciones a la UC de poder avanzar a la próxima fase de la Copa de la Liga.

Dentro de este duelo, hubo una jugada que sin duda marcó un antes y un después en este compromiso y trata de lo que fue la expulsión de Matías Palavecino en la UC en el cierre del primer tiempo, la que fue muy comentada tras lo que fue este resultado negativo.

Después del duelo, el estratega Daniel Garnero conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y se refirió a lo que fue la jugada que le significó la expulsión del jugador argentino, en la que salió a respaldarlo e indicó que no era una jugada de tarjeta roja.

“Lo de Matías lo ví y me parece que no es una jugada de expulsión, él no quiere ir a pisarlo en ningún momento”, declara.

Garnero respaldó a Palavecino | Foto: Photosport

Concluyendo, Garnero indica que el contacto que tuvo Palavecino con el jugador de Ñublense fue algo fortuito tras la caída del jugador de la UC, en la que en ningún momento tuvo la intención de golpearlo para ser expulsado.

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“Él no mira y lo va a pisar, él cuando siente el contacto, exagera, se tira y coincidentemente lo pisa. No tuvo ninguna intención para pisarlo”, cerró.

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