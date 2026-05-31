Este domingo Universidad Católica visita a Huachipato por la fecha 14 de la Liga de Primera 2026.

Este fin de semana si sigue disputando la decimocuarta fecha de la Liga de Primera 2026, donde el partido que enciende las emociones este domingo es entre Huachipato y Universidad Católica.

Los Acereros tienen la responsabilidad de volver a acortar la distancia con el líder Colo Colo, pues están a 11 puntos y son uno de sus escoltas.

En su último partido, la usina tropezó ante Deportes Concepción, (0-2) donde perdieron pisada en la disputa del título.

Mientras que en la vereda del frente, la UC viene entonada luego de clasificar a mitad de semana a los octavos de final de Copa Libertadores, quedando como líder del Grupo D y eliminando a Boca Juniors en La Bombonera.

Ahora, los Cruzados quieren volver a meterse en la lucha en el torneo local, ya que están en la sexta posición con 20 puntos, muy lejos de la cima. Cabe recordar que el Cacique es puntero con 33 unidades.

El partido entre Huachipato y U. Católica se disputa esta tarde desde las 15:00 horas en el Estadio Huachipato-CAP de Talcahuano, Región del Biobío.

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Sigue el partido EN VIVO a continuación: