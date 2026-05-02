Universidad Católica hace unos días logró una importante victoria dentro de la Copa Libertadores, en el que los ‘Cruzados’ se impusieron por 2-1 como visitantes ante Barcelona de Guayaquil en Ecuador.

Este resultado hoy en día tiene al elenco de la ‘Franja’ en el primer lugar del Grupo D en la Copa Libertadores, en el que se jugará sin duda la clasificación contra Cruzeiro y Boca Juniors.

A días de lo que fue este importante logro para los de la ‘Franja’, en las redes del club dieron a conocer una arenga previo a este duelo ante los ecuatorianos que erizó la piel de los hinchas de la UC.

¿El encargado? fue Fernando Zuqui, quien antes de saltar al terreno de juego, le dejó un mensaje plagado de energía a sus compañeros para disputar lo que era un partido crucial.

“Hoy ganando nos ponemos primeros y ese tiene que ser nuestro objetivo, salir a la cancha y los primeros minutos, reventarles la cabeza muchachos. Demostremos esas ganas de competir y de quedar primero, para demostrar lo que somos”, señaló.

VIDEO: REVISA LA ARENGA DE ZUQUI EN LA UC