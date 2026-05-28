El streamer argentino cuestionó duramente al plantel bonaerense por su cometido en La Bombonera. No lo pudo asimilar.

Universidad Católica consiguió su paso a los octavos de final de Copa Libertadores. La escuadra precordillerana derrotó 1-0 a Boca Juniors y ello generó la ofuscación de Lautaro Campos, aka La Cobra.

El reconocido streamer argentino estalló tras el tanto convertido por Clemente Montes en el minuto 33. Luego de no tener el balón por un largo tramo, el conjunto de Las Condes quedó arriba en el marcador.

Por ello, el cómico influencer se lanzó contra los jugadores del club de sus amores. “Me estás jodiendo, boludo. Tápalo, no puede ser. Tápenlo la c…“, comenzó señalando.

“Tápenlo, primer tiro al arco. No patearon en todo el partido, dos centro nomás y en la contra lo dejan salir jugando como quiere. No lo agarran, sean pillos, agárrenlo“, agregó.

Cabe consignar que con este resultado, Boca Juniors quedó relegado a la Copa Sudamericana. Por su parte, Universidad Católica espera por rival en la siguiente ronda del certamen continental.

La Cobra no toleró el gol de Universidad Católica contra Boca Juniors. (Foto: Reproducción)

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VIDEO: La Cobra estalla por el gol de Boca Juniors