“Y ahora…”: el picante posteo de Fernando Zampedri tras el batacazo de la UC ante Boca Juniors en Copa Libertadores

El delantero y capitán cruzado utilizó sus redes sociales tras la histórica clasificación de Universidad Católica en Argentina.

Universidad Católica protagonizó uno de los grandes golpes de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Los Cruzados viajaron hasta Argentina y derrotaron por 1-0 a Boca Juniors en La Bombonera, resultado que les permitió clasificar a los octavos de final del torneo continental.

La histórica victoria del elenco precordillerano ha generado una enorme repercusión tanto en Chile como al otro lado de la cordillera.

De hecho, durante las últimas horas distintos jugadores, periodistas e hinchas comenzaron a reaccionar en redes sociales tras la eliminación del cuadro xeneize.

Fernando Zampedri reacciona al triunfo de la UC ante Boca

Uno de los que llamó particularmente la atención fue Fernando Zampedri. El capitán y goleador de la Franja utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una llamativa historia que rápidamente comenzó a viralizarse entre los fanáticos.

El delantero publicó una imagen celebrando el triunfo acompañada de la frase: “Y ahora…”, junto a un emoji de silencio, en un claro tono desafiante tras el triunfo conseguido en Buenos Aires.

“No se la crean, es IA”, agregó el Toro con todavía más ironía y humor a una noche que quedó marcada para todos los hinchas de la UC.

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La historia que subió el Toro Zampedri | FOTO: Captura Instagram

El posteo se interpretó como una respuesta a las críticas y al favoritismo que existía hacia Boca antes del encuentro decisivo de Libertadores.

En resumen…

El goleador de la UC, Fernando Zampedri, reaccionó en Instagram luego del histórico triunfo sobre Boca Juniors en La Bombonera y dejó un llamativo mensaje en redes sociales.