¿Quién partió? Video delata el origen de la dura pelea entre Fernando Zampedri y Leandro Paredes

Aparece un registro que delata al instigador de la pelea entre Fernando Zampedri y Leandro Paredes en La Bombonera.

Un final caliente tuvo el partido entre Universidad Católica y Boca Juniors el día de ayer, donde el cuadro cruzado dejó afuera al equipo trasandino y lo mandó a jugar el Playoff de Copa CONMEBOL Sudamericana ante O’Higgins de Rancagua.

En los minutos finales, Daniel Garnero decidió reemplazar a Fernando Zampedri y ahí se produjo un altercado con Leandro Paredes que las cámaras de la transmisión oficial no captaron desde su origen.

Ahora, en un registro de SportsCenter Argentina, se ve cómo Leandro Paredes empuja de mala manera a Fernando Zampedri cuando este último estaba entregando la cinta de capitán antes de salir del campo de juego.

El Toro Zampedri, como era de esperarse, reaccionó de mala manera y le habría dicho ‘¿qué te pasa?’ seguido de gestos aludiendo a que era ‘bocón’ y acompañado por un ‘te quedas afuera’ tras el solitario gol que anotó Clemente Montes en el primer tiempo del partido.

Cabe mencionar que desde el primer tiempo que Fernando Zampedri y Leandro Paredes tuvieron encontrones, pero ninguno pasó a mayores y la frustración de la eliminación fue posiblemente el gatillante de la mala actitud del seleccionado argentino.

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Lo cierto es que Fernando Zampedri se va en un tubo a los octavos de final de la Copa Libertadores de América, mientras que Boca Juniors tendrá que seguir esperando para lograr la anhelada séptima conquista del máximo torneo continental en este lado del mundo.

En síntesis

Leandro Paredes empujó a Fernando Zampedri antes de que este saliera del campo de juego.

Fernando Zampedri reaccionó con gestos y palabras de frustración ante la actitud del argentino.

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