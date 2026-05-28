Waldemar Méndez se la juega con su pronóstico del Boca Juniors vs. Universidad Católica: “Yo creo que…”

El exarquero Waldemar Méndez analizó el decisivo duelo entre Boca Juniors y Universidad Católica por la última fecha del Grupo D.

El cierre del Grupo D de la Copa Libertadores tendrá un capítulo decisivo en La Bombonera, donde Boca Juniors y Universidad Católica se jugarán su continuidad en el certamen continental.

El encuentro por la fecha 6 llega con escenarios bien definidos: el Xeneize está obligado a ganar para asegurar su clasificación a los octavos de final, mientras que los Cruzados dependen de sí mismos, ya que un empate o un triunfo les permite avanzar a la siguiente ronda.

En ese contexto, la tensión del partido aumenta en la previa y lo transforma en un duelo de alta carga competitiva en Buenos Aires.

La pelota comenzará a rodar a las 20:30 horas de Chile | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Waldemar Méndez confía en el empate de la UC ante Boca

En medio de todo esto, el exarquero Waldemar Méndez entregó su análisis sobre lo que puede ocurrir en La Bombonera entre Boca y la Franja.

“Yo creo que el empate no es descabellado, pero ganar es difícil para Católica en La Bombonera”, señaló el comentarista en el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro.

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Ahora, habrá que ver si el pronóstico de Méndez se cumple o si los protagonistas dicen otra cosa en el campo de juego.

En resumen…