Carlos Véliz no se achica ante Colo Colo en la previa del Superclásico femenino: "Yo quería ir al Monumental"

El Estadio Monumental está siendo objetos de trabajo en la cancha y no puede albergar el partido mayor del fútbol chileno, ahora en su categoría del femenino. El Municipal de La Pintana será el escenario del compromiso entre Colo Colo y Universidad de Chile este domingo a las 16 horas.

En conversación con el espacio La Previa Especial del Canal de Youtube de Antunez Silva, el estratega de Las Leonas, Carlos Véliz, comentó sobre ese cambio de recinto y sobre qué hubiese preferido si de él dependía.

"Yo quería ir al Monumental, siendo súper transparente yo quería ir al Monumental. Como en buen chileno, no me tirita la pera ir para allá. Yo feliz iba para allá", sostuvo un sólido Véliz de cara a este crucial partido.

"Creo que por el espectáculo que se da, porque Colo Colo lleva a sus hinchas y me parece bien porque hace crecer al fútbol femenino, me hubiese gustado el Monumental. Pero las condiciones no son así, es en La Pintana, eso es indiscutible y en el campo que sea, debemos salir a ganarlo", reconoció el estratega con la motivación a mil para afrontar este cotejo.

En sus proyecciones pensando en lo que viene, el entrenador de la U femenina explica el realce que le daría a la U si es que logran triunfar. "Si le ganamos a Colo Colo, quedaríamos segundos y en los playoffs jugaríamos con ellas empezando de visita y terminando de local con nuestra gente. Pero ese es el análisis que hacemos proyectando el futuro considerando que ya estamos clasificados, pero el partido más importante es el del fin de semana y que queremos ganarlo, sin duda", argumentó el profesor.

El 11 de octubre de 2021, la U derrotó por dos a cero a Colo Colo en el Monumental (Archivo)

En relación a lo que se vio en la Copa Libertadores y en la Brasil Ladies Cup, el equipo ganó en fútbol y solidez, razones potentes para creer que a nivel local el segundo título consecutivo puede ser, Véliz fue aterrizado, pero sí reafirma que han recuperado aspectos que son fundamentales de cara a la recta final.

"Podemos ganar o perder, pero siento que llegamos en un buen momento. El equipo está cohesionado, volvemos a tener el hambre que teníamos cuando iniciamos este proceso de querer comernos el mundo, de que nos hemos comprometido a poder lograr un bicampeonato histórico para el club en esta rama. Tuvimos la posibilidad de ir a competir a Brasil, le dimos rodaje a jugadores que no tenían tantos minutos. Ver a una Florencia Acevedo, Isidora Agusto, Ignacia Durán que sumen minutos. Desde la objetividad estábamos buscando esto. La entrenadora de Ferroviaria me dijo 'Mister, si usted hubiese tenido todo el equipo, de seguro nos ganan', Sao Paulo lo mismo", narró el técnico.

Finalmente y rememorando esa llave de cuartos por la Libertadores FEM ante América de Cali, el entrenador no tuvo doble lectura y si bien valoró al cuadro colombiano, de todas maneras la U debió obtener algo más, "fue injusto, sentí que merecíamos haber pasado a la semifinal", concluyó Véliz.