El arquero Martín Parra de Universidad de Chile vivió un difícil momento a raíz de las bombas de estruendo que fueron lanzadas desde un sector de la barra de Universidad Católica, todo esto en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Chile.

El jugador de 22 años tuvo que ser sacado del terreno de juego en camilla, luego fue llevado hasta el camarín y finalmente fue retirado en ambulancia a la Clínica Los Andes en Santiago, según informaron desde TNT Sports.

Minutos más tarde, el cuerpo médico del Romántico Viajero hizo saber el primer parte médico del ex Huachipato, el cual generó la preocupación de los hinchas azules. "No escucha por un oído y tiene un trauma acústico al lado izquierdo y conmoción" y que "no tiene todos sus sentidos operativos", indicaron.

Fue el propio club que dio a conocer el complicado momento que vivió Parra desde su salida del terreno de juego hasta que fue subido a la ambulancia. En este video se puede ver que varios compañeros y trabajadores del club lo ayudaron en todo momento

Se espera que en las próximas horas exista una actualización del estado de salud de Parra | Foto: Universidad de Chile

Hay que recordar que todo esto se dio luego que este encuentro finalmente contara con hinchas de la UC en las tribunas pese a que el elenco cruzado estaba sancionado tras los incidentes que provocaron sus fanáticos en Copa Chile en el último encuentro oficial en San Carlos de Apoquindo.

De esta manera, la ANFP deberá tomar una decisión este jueves 29 de septiembre acerca del futuro de este trascendental encuentro.