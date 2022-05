Universidad de Chile no pudo sumar su segunda victoria consecutiva con Sebastián Miranda al mando del plantel y volvió a caer ante Cobresal por 1-0 por el Campeonato Nacional. Los azules mostraron poco juego colectivo y este resultado los volvió a complicar en la tabla de posiciones del fútbol chileno.

Ahora, los jugadores del Romántico Viajero tendrán unas mini vacaciones, para luego volver a trabajar con el ya entrenador de la U: Diego López, quien empezará recién a trabajar el 6 de junio, algo que no ha sido bien visto por los hinchas del conjunto estudiantil.

Uno de los que salió a defender el tiempo de vacaciones que tendrán los futbolistas del club universitario fue Jean Beausejour, quien se tomó un momento en Los Tenores de ADN Deportes para explicar el por qué le hará bien esto a la U.

"A mí me deja helado este tipo de preguntas porque da a entender que los futbolistas no debiesen tener vacaciones cuando los objetivos no se cumplen y es medio raro porque seríamos la única actividad que está sujeta a ese tipo de cosas. Los futbolistas también entramos en el tema del Código del Trabajo y tenemos que tener 15 días hábiles en el año, entonces me imagino que será bajo esas circunstancias las vacaciones", aseguró el Bicampeón de América con la Selección Chilena.

Los jugadores de la U deberán volver enfocados en salir del mal momento | Foto: Agencia Uno

"Yo creo que a la U le va ser bien, pero por un tema de también generar otras cosas en el organismo. Vení de seis meses, más allá de si son buenos o malo en lo deportivo, pero hay carga, hay tipos que llegan justo con lo físico y con una semana no se pierde forma de entrenamiento. Me parece que es sano que tengan ese tiempo", sentenció.

Lo cierto es que la U deberá volver con todo a los entrenamientos y tendrá que salir del mal momento que vive en el presente Campeonato Nacional.