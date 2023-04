Antes de iniciar la temporada 2023, una gran duda se dejaba ver en la Universidad de Chile y todo esto con lo que fue la polémica llegada del defensor, Matías Zaldivia, quien tras salir de Colo Colo, se le dio la posibilidad de arribar a la U y ni se lo pensó, siendo una decisión que generó mucho descontento por parte de los hinchas ‘Azules’ quienes de cierta forma se resistían a la llegada del zaguero.

Hoy ya con el torneo en marcha, Zaldivia vive un presente muy diferente dentro del club, en donde con el correr de la temporada ha logrado ganarse a la hinchada de la U con sus grandes actuaciones, en donde el jugador en conversación con el programa ‘F90’ de ESPN indicó como se fue forjando esta relación con la fanaticada ‘Azul’.

“En lo personal yo desde después de la pretemporada los amistosos me hicieron muy bien, fue volver a jugar y sentirme bien. Yo creo que la gente después del clásico fue como un quiebre, como que todos esperaban ese partido mío para ver cómo rendía. Si bien fue horrible para mirarlo yo creo, me fue bien”, comenzó señalando Zaldivia.

Luego de aquello, uno de los caudillos de la zaga de la U confesó cual fue el momento clave dentro de su estadía en la U en donde sintió que ya se ganó en gran parte el cariño por parte de los hinchas, señalando que esto fue luego del Superclásico ante Colo Colo, consiguiendo algo que él anhelaba.

Zaldivia se ha consolidado en la U | Foto: Photosport

“El partido del Superclásico fue un quiebre con la gente para bien, si bien yo siempre me sentí muy cuidado por la gente del club, pero también no voy a mentir que también quería el reconocimiento del público”, explicó en ESPN.

Finalmente, Zaldivia abordó lo que fue la preparación previa al partido ante Colo Colo, en la que asumía que tenía que enfrentarse ante un ambiente más que hostil tras el fresco recuerdo de su salida de los ‘Albos’, en la que declaró que, por su bien, llevó de muy buena forma todo lo que significaba este compromiso tanto para él como para el equipo.

“Tuve una preparación psicológica antes, yo trabajo hace varios años con un coaching, era un partido para trabajar. Como meta nos pusimos abstraernos del ambiente que sabía que sería hostil, pero era algo normal. Tenía que abstraerme, porque si yo me enganchaba a lo que decían o jugar para el público, no me iba a enfocar en la cancha”, culminó.