El histórico relator abordó la construcción de una casa propia para Universidad de Chile. Apuntó a la crisis de Azul Azul.

Universidad de Chile debate un tema que no ha podido ser resuelto en sus 99 años de existencia: la edificación de su estadio. En esta ocasión, crece el rumor sobre la instalación de un recinto en Lampa.

Sin embargo, José “Pepe” Ormazábal habló fuerte y claro, lanzándose contra Azul Azul sin temor alguno. En conversación con BOLAVIP Chile, el histórico relator fue más que lapidario.

Para él, esto solo es para desviar la atención por la crisis que vive la concesionaria, específicamente por el caso Sartor. La institución laica está siendo vinculada a personajes como Victoriano Cerda y Patricio Kiblisky.

“Es absolutamente humo y una falta de respeto. Me extraña que el alcalde se preste para dar nota en los medios como que el tema puede ser“, comenzó indicando.

“Él debe estar informado del momento que vive la U y lo que está pasando con Azul Azul. Me parece increíble, para mí no hay ninguna posibilidad en este momento, ninguna”, agregó.

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Pepe Ormazábal estalla en Universidad de Chile

Finalmente, el locutor pidió no mentirle a la fanaticada universitaria: no hay que jugar con los sentimientos de los hinchas. No confía en las típicas promesas de campaña, menos en esta oportunidad.

“Es un volador de luces para que la atención se vaya para otra parte, no para lo que está pasando en la U. El grave problema que tiene Azul a Azul es el peor momento para pensar en eso, es engañar a la gente“, cerró.

En resumen:

El relator José Ormazábal calificó de falso rumor el proyecto de construcción de un estadio en Lampa.

calificó de falso rumor el proyecto de construcción de un estadio en Lampa. El locutor José Ormazábal afirmó que los anuncios buscan desviar la atención por la crisis de Azul Azul.

afirmó que los anuncios buscan desviar la atención por la crisis de Azul Azul. El club Universidad de Chile debate la edificación de su recinto deportivo tras 99 años de existencia.