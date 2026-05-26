¡Atención azules! Revelan detalles del primer intento de la U por fichar a Paulo Díaz

El defensor chileno de River Plate ha sido vinculado con fuerza a Universidad de Chile durante los últimos días.

Mientras Universidad de Chile mantiene su foco en el partido ante Deportes Concepción por la Liga de Primera, el técnico Fernando Gago junto a la gerencia deportiva azul continúan trabajando en la planificación del plantel de cara al segundo semestre.

Y uno de los nombres que apareció en los últimos días fue el de Paulo Díaz, actual defensor de River Plate, quien habría perdido terreno tras la llegada de Eduardo “Chacho” Coudet al conjunto millonario y sería del gusto de “Pintita”.

Incluso, durante las últimas horas, desde TNT Sports revelaron que representantes de la agencia Talento Deportivo llegaron hasta las oficinas del Centro Deportivo Azul, lo que rápidamente encendió las especulaciones en torno al mercado de fichajes.

¿Paulo Díaz a la Universidad de Chile? | FOTO: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Photosport

Paulo Díaz y el interés de la U

Fue la periodista Carolina Fernández quien, en el programa King Kong Radio, entregó detalles sobre la situación de Díaz y la opción que existió para que el defensor pudiera llegar al “Romántico Viajero”.

“Esto se empezó a hablar hace algunas semanas, sin embargo, llegó a puerto. Estamos hablando de Paulo Díaz, quien fue ofertado por Universidad de Chile”, comentó.

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No obstante, la comunicadora explicó que desde Azul Azul respondieron con una cifra que no terminó convenciendo al entorno del futbolista. “Universidad de Chile contestó con una cifra que no les pareció muy prudente para un jugador que gana muchísimo al otro lado de la Cordillera y dijeron ‘no gracias’”, señaló.

Finalmente, Fernández aseguró que el cuadro universitario dijo ‘hasta aquí es nuestro tope’”.

En resumen…

Paulo Díaz fue ofrecido a Universidad de Chile durante las últimas semanas, en medio de la búsqueda de refuerzos para el segundo semestre.

Sin embargo, según reveló la periodista Carolina Fernández, las diferencias económicas entre ambas partes terminaron frenando el primer intento azul por fichar al defensor de River Plate.