Advierten que U. de Chile aseguró a su nuevo refuerzo: “Viajará en las próximas horas”

Según trascendió, Valentín Gauthier tiene listo su arribo a territorio nacional para firmar con el conjunto estudiantil.

Universidad de Chile suma nuevos jugadores en el mercado de fichajes. A menos de una semana de su retorno a la competencia en la Liga de Primera, el cuadro azul llegó a acuerdo con un novel defensor.

¿Su nombre? Valentín Gauthier. Según informa AS Chile, el trato entre el conjunto estudiantil y León de México está cerrado, por lo que el zaguero de 22 años emprenderá marcha a la brevedad.

El medio asegura que el futbolista uruguayo ya tiene las maletas armadas y los boletos adquiridos para volar hacia Santiago. Los funcionarios laicos lo esperarán con los brazos abiertos en el Aeropuerto de Pudahuel.

“El defensor, que pertenece al León de la Liga MX, viajará desde Ciudad de México a Chile en las próximas horas y se espera que arribe cerca de las 6:30 AM“, comenzó señalando la publicación.

Sobre la misma línea, agregó: “Luego, se realizará los exámenes médicos en Clínica Meds y posteriormente partirá al club para ser presentado de manera oficial“.

Valentín Gauthier será refuerzo de Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Universidad de Chile suma a Valentín Gauthier

Durante su última campaña en tierras aztecas, el jugador en cuestión disputó una totalidad de 12 compromisos. En dichos enfrentamientos, no anotó goles ni entregó asistencias.

Un punto a considerar: tiene contrato vigente con Club León hasta el 31 de diciembre de 2029. La operación con Universidad de Chile es un préstamo por una temporada (hasta mediados de 2027) con opción de compra.